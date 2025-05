"Correu tudo de uma maneira muito calma. As votações sucederam-se, o Conclave não é tempo para conversas, é tempo de votar e foi isso que fizemos", começou por resumir D. Manuel Clemente, patriarca emérito de Lisboa, sobre os últimos dias em Roma.

Tal como se previa, a primeira votação atrasou devido à intervenção inicial. "Começámos por ouvir o cardeal Cantalamessa (...) acerca do que é o papel do Papa nos tempos que correm. Por isso demorou mais tempo", confidenciou.

Além disso, "as votações em si são relativamente demoradas", já que são feitas individualmente e envolviam 133 cardeais. "Demora o seu tempo, naquele ambiente da Capela Sistina, muito propício à nossa atenção e concentração".

D. Manuel Clemente, que lembrou que ainda "vamos ver a explicação que [o Papa] vai dar sobre o porquê do seu nome", apontou que Leão XIV "é norte-americano de nascença, mas a sua família tem muitas outras pré-nacionalidades", o que lhe concede "predisposição para um papel também universal" — e um "pontificado muito feliz".

Já o cardeal D. António Marto, bispo emérito de Leiria-Fátima, falou sobre o que leva à escolha de determinado cardeal. "Nestas escolhas nem há candidaturas próprias nem partidos ou fações que apoiam. Entre nós não havia, ninguém fez declarações sobre o candidato que ia escolher. Nem há sondagens".

Por isso, sem desvendar a sua escolha — o processo de voto é secreto —, acentua que "cada um teve as suas próprias motivações para fazer a sua escolha".

"Para mim o mais importante era continuar o legado e o estilo do Papa Francisco", nota, com destaque para o seu ministério e para a evangelização, de forma a chegar-se a uma "pessoa cheia de proximidade, acolhimento, escuta, compaixão com os sofrimentos da humanidade".

D. Américo Aguiar, bispo de Setúbal, confidenciou que fez uma oferta ao novo Papa. "Trouxe o terço da Jornada Mundial da Juventude para que todos os participantes da jornada estivessem no Conclave. E ofereci-o ao Papa".

"Ele ficou surpreendido, mas já está habituado a que da minha parte haja coisas dessas", disse a rir.

Ainda com uma nota de humor, D. Américo Aguiar brincou com o nome do novo Papa. "Para Portugal convém pormos aspas, há leões muito nervosos nos dias que correm".

Sobre o tempo da JMJ, recorda que esteve com o agora Papa Leão XIV. "Fazia parte da comitiva papal e esteve connosco. Foram dias de partilha daquilo que foi a vivência em Portugal".

Desses dias, recorda "alguém muito discreto muito afável, temos aqui essa mistura humana muito diversificada, dos seus pais, da sua vivência".

"Não tenho dúvidas de que é a mão de Deus, quando estamos a viver um défice de vozes encantatórias", destaca sobre esta eleição. Por isso, devido à sua origem norte-americana, D. Américo considera que o pontífice está "no centro da geopolítica". "Acho que Deus não podia ter feito melhor — e nós fizemos o que dependia de nós".

Apenas D. José Tolentino de Mendonça esteve ausente da conferência de imprensa que decorreu esta tarde em Roma.