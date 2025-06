O AVS garantiu hoje a permanência na I Liga de futebol, ao empatar 2-2 com o Vizela, na segunda mão do play-off de acesso à próxima edição, para a qual partiu com uma vantagem de 3-0.

Um autogolo de Fernando Fonseca, aos 14 minutos, colocou o Vizela, terceiro classificado da II Liga na época 2024/25, em vantagem, mas Tunde, aos 38, restabeleceu a igualdade. No segundo tempo, Gustavo Assunção colocou o AVS, em vantagem, tendo Morschel, aos 77, estabelecido o resultado final, na conversão de uma grande penalidade. O AVS, que subiu à I Liga pela primeira vez na época passada, fechou o play-off com um agregado de 5-2. O conjunto avense foi recuperar o técnico José Mota para as últimas duas rondas da I Liga, tendo estado envolvido até ao derradeiro jogo na luta pela manutenção com Farense, Boavista, que desceram de forma direta, e Estrela da Amadora, que assegurou a permanência. Já o Vizela lutou também até ao último jogo pela subida na II Liga, juntamente com Tondela e Alverca, mas viu beirões e ribatejanos garantirem os dois primeiros lugares.