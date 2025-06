O técnico, de 36 anos, vai preparar a sua estreia no principal campeonato português ao serviço do emblema de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, após ter guiado o Alverca ao segundo lugar da II Liga portuguesa e subida à elite do futebol luso.

De regresso à I Liga após um hiato de 21 anos, os ribatejanos confirmaram a saída de Vasco Botelho da Costa em 24 de maio, tendo informado que o ‘timoneiro’ rejeitou a proposta para prolongar o contrato.

Depois de experiências nos escalões de formação do Dramático de Cascais e do Estoril Praia, no qual se sagrou bicampeão da Liga Revelação de sub-23, nas épocas 2020/21 e 2021/22, o técnico rumou à União de Leiria na época seguinte e sagrou-se campeão da Liga 3.

Vasco Botelho da Costa estreou-se na II Liga na época 2023/24 pelos leirienses, que concluíram esse campeonato nacional na 12.ª posição.