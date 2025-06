“Al Wasl assinou com o treinador português Luís Castro, para liderar o Imperador nas próximas competições”, lê-se numa curta mensagem nas redes sociais do clube, acompanhado por uma fotografia do técnico a assinar o contrato.

Na última temporada, o Al Wasl terminou o campeonato dos Emirados Árabes Unidos na quarta posição e foi afastado nos oitavos de final da Liga dos Campeões da Ásia.

Luís Castro, de 63 anos, regressa assim ao ativo, depois de ter sido despedido dos sauditas do Al-Nassr no início desta temporada, tendo treinado, entre outros a equipa A e B do FC Porto, o Rio Ave, o Desportivo de Chaves, o Vitória de Guimarães, o Shakhtar Donetsk, o Al-Duhail (Qatar) e o Botafogo (Brasil).