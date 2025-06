Elementos da GNR durante o 1.º exercício europeu de atividades de Guardas Costeiras "COASTEX 17", em Tróia, 26 de maio de 2017. O Coastex conta com a participação de cerca de 750 pessoas, de 32 organizações de 25 países europeus e do espaço Schengen, para treinar a articulação em atividades de Guardas Costeiras, no âmbito do “European Coast Guard Functions Forum (ECGFF)”, presidido por Portugal, através da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional. MIGUEL A. LOPES/LUSA

Lusa