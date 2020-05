Em declarações à agência Lusa, o vereador do Urbanismo da Câmara de Lisboa, Ricardo Veludo (Cidadãos por Lisboa, eleito pelo PS), explicou que o município passa agora a fazer um “controlo meramente formal das especialidades”, ou seja, a verificar essencialmente documentação e os termos de responsabilidade dos autores dos projetos, em vez de proceder à “verificação do conteúdo e do cumprimento de regras técnicas e da sua compatibilidade com o projeto de arquitetura previamente aprovado”.

Este controlo, “que era feito antes, passa a ser feito depois”, pelo que a câmara vai reforçar ao longo dos próximos meses, para cerca do dobro, o número de engenheiros afetos à fiscalização do licenciamento urbanístico, aumentando a responsabilização dos autores dos projetos, dos coordenadores e dos donos de obras.

A autarquia lisboeta criou ainda equipas de missão, com um reforço de cerca de 70 trabalhadores, para “acabar com os processos pendentes” nas fases de especialidades e de ocupação da via pública, assim como para “eliminar os processos que, já tendo sido aprovados, as empresas não os aproveitaram”, realçou o vereador Ricardo Veludo.

Para já, não está prevista a contratação de novos trabalhadores, tratando-se de um processo de reajustamento interno. Ainda assim, o responsável pelo pelouro do Urbanismo na capital admitiu “vir a contratar pessoas” no futuro, caso seja necessário.