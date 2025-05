“Esperamos que a festa seja boa e que tudo decorra sem incidentes”, afirmou o autarca.

A atividade de restauração nestas estruturas foi limitada hoje, devido aos eventuais festejos do clube como campeão de futebol.

As restrições de horário e de operação decorrem de um despacho da Câmara de Lisboa, após solicitação do Comando Metropolitano da PSP, relativo ao jogo entre Sporting/Vitória SC e eventuais festejos de campeão.

O despacho do município, elaborado após ter recebido na quinta-feira por correio eletrónico o pedido da PSP, determina o encerramento entre as 13:00 de sábado e as 07:00 de domingo de perto de 20 estabelecimentos comerciais na zona envolvente do estádio José Alvalade.

Além das restrições de horário, o despacho do executivo municipal, presidido por Carlos Moedas (PSD), limita também o funcionamento das ‘roulottes’ que se encontram nas ruas Francisco Stromp e António Stromp, cujo licenciamento é da responsabilidade da Junta de Freguesia do Lumiar.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, Ricardo Mexia (PSD), referiu que as restrições impostas pela PSP não foram acolhidas “com particular satisfação” por parte dos comerciantes que operam nas imediações do Estádio José de Alvalade, nomeadamente das ‘roulottes’.

Face a esta situação, foi procurada uma alternativa.