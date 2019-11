A proposta, assinada pelo presidente da autarquia, Fernando Medina (PS), foi aprovada por unanimidade, em reunião privada do executivo, que decorreu nos Paços do Concelho.

BE, PCP e PSD tinham propostas sobre este tema, mas acabaram por ser retiradas, e o chefe do executivo municipal redigiu um documento único, incorporando algumas das pretensões destas forças políticas.

A proposta, a que a agência Lusa teve acesso, visa “iniciar um processo de participação pública, que vise a definição de um programa preliminar para o Martim Moniz de acordo com as necessidades de moradores, entidades, coletivos e comunidades locais tendo por base a participação cidadã, para a concretização de um projeto de requalificação do interesse público e caráter inclusivo para a praça”.

A Câmara de Lisboa deverá acompanhar este processo de participação pública e elaborar as “necessárias conclusões”, é referido.

“As conclusões do processo de participação pública, bem como os critérios de referência para o programa de elaboração do projeto concreto, devem ser apresentados à câmara”, acrescenta a proposta.