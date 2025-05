O presidente da Câmara Municipal de Lisboa opôs-se ao pedido de manifestação do partido Ergue-te para sexta-feira para a praça do Martim Moniz, no encerramento da campanha eleitoral, com base no parecer da PSP.

Carlos Moedas baseou-se no parecer do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa e determinou “objetar a realização da manifestação e comício comunicados pelo partido Ergue-te”, tendo em conta o “risco real e fundado de perturbação da ordem pública”. O autarca considera também que a manifestação é uma “afronta à dignidade de comunidades residentes em Lisboa e ameaça à convivência democrática”, segundo o despacho a que a Lusa teve acesso.