Na reunião pública do executivo municipal, e antes da ordem de trabalhos, Luísa Salgueiro revelou ter enviado a 06 de maio à ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, um pedido para reforçar durante o verão a segurança na praia de Matosinhos, no distrito do Porto, tal como sucedeu em 2023.

A autarca, que também assume a liderança da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), referiu que a praia de Matosinhos é a maior do Norte do país, o que exige medidas de segurança extraordinárias durante este período de verão onde a afluência é muito grande.

“Passados três meses não acho aceitável o silêncio da tutela ao meu pedido”, atirou.

Luísa Salgueiro explicou que as forças policiais fazem as rondas habituais, mas não conseguem responder às necessidades.

Em 2023, o Governo, na altura liderado pelo socialista António Costa, implementou um plano de prevenção e segurança para a praia de Matosinhos que passou por um reforço das forças policiais, nomeadamente nas horas de maior afluência.

A título de exemplo, a presidente da câmara recordou que o ano passado a PSP tinha um posto permanente em frente à praia o que possibilitou a deteção precoce de problemas, a apreensão de armas brancas e a transmissão de um sentimento de maior segurança aos utilizadores da praia.

Até porque, acrescentou, a presença de forças policiais é sempre dissuadora e reduz o sentimento de insegurança que se faz sentir entre a população pelo relato de desacatos ou assaltos que vão surgindo nas redes sociais.

Além deste pedido, Luísa Salgueiro enviou um outro à tutela a 26 de junho para a instalação de câmaras de videovigilância nas marginais de Matosinhos e Leça da Palmeira e imediações do centro comercial NorteShopping, cujo parque ali localizado é “constantemente alvo de atos de vandalismo”.

“Como nunca nos responderam [Ministério da Administração Interna] continuo sem saber se posso ou não instalar as câmaras de videovigilância”, frisou.

Enquanto aguarda respostas aos seus pedidos, o executivo municipal aprovou hoje por unanimidade a atribuição de viaturas à PSP, GNR e Polícia Marítima por forma a colmatar as suas dificuldades e aumentar a sua atuação.

Este assunto também mereceu a atenção do vereador independente António Parada que pediu a elaboração de um documento conjunto entre todas as forças politicas para enviar à tutela.

O independente contou ainda que os comerciantes da marginal de Matosinhos, que contactou para se inteirar da situação, lhe relataram estar a viver uma situação de insegurança complicada.