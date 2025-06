Em causa está um investimento de 1,5 milhões de euros que vai permitir fazer uma “intervenção de migração sedimentar para a praia do Vau, em Portimão”, no âmbito de uma empreitada que “acaba de ser adjudicada”, tem duração estimada de 210 dias e início previsto a partir do final da época balnear, revela a APA num comunicado.

Com esta intervenção técnica, vai-se “reverter o circuito de circulação sedimentar, promovendo a migração […] desde o final do circuito (a zona de acumulação da praia da Rocha) para o seu local original, onde a erosão das arribas causa maior risco para os utentes das praias (o troço contido entre a praia do Vau e a praia dos Três Castelos)”, indica a agência que tutela o ambiente em Portugal.

A APA caracteriza a obra como uma intervenção de “proteção costeira”, destinada a repor areia em “praias suportadas por arribas” e a “atenuar” de forma “significativa” e temporária a “erosão das arribas nas praias dos Careanos, Amado e Três Castelos”, numa extensão de costa de 1.350 metros.

A agência do ambiente salienta que, com a intervenção prevista, vai também ser alargado o areal entre as praias do Vau e da Rocha, no concelho de Portimão, no distrito de Faro, garantindo que os banhistas têm uma área disponível “fora das faixas de risco das arribas”.

As arribas da costa algarvia são instáveis e comportam risco de queda, devendo os utilizadores da praia manter uma distância prudente para evitar ser atingidos por uma eventual derrocada.

As derrocadas são causadas pela erosão e podem ocorrer tanto no inverno, como no verão, como aconteceu em agosto de 2009 na praia Maria Luísa, em Albufeira, causando a morte a cinco pessoas.

A APA assinala ainda que a intervenção vai ser feita ao abrigo do Plano de Ordenamento da Orla Costeira Burgau-Vilamoura e está classificada como prioritária, no âmbito das intervenções de prevenção e gestão do risco na costa do Algarve.

“O prazo de execução da empreitada é de 210 dias”, referiu ainda a APA, estabelecendo o “final da época balnear do presente ano” como prazo para o início dos trabalhos.