De acordo com o Ministério do Ambiente e Energia, foram oficialmente reconhecidas 740 praias, das quais 605 têm vigilância por nadadores-salvadores — mais 10 praias vigiadas do que no ano passado.

Em 2025, Portugal conta com 673 águas balneares identificadas, mais nove do que em 2024, sendo áreas que podem corresponder a mais do que uma praia.

As nove águas balneares criadas este ano são: Monte Velho/Porto das Carretas (Santiago do Cacém), Cornicovo (Penacova), Valongo-Breda (Mortágua), Rodanho e Foz do Lima (Viana do Castelo), Boiçô, Marmeleiro (Sertã), Montalvo/Tesos (Ponte de Sor) e Olhos de Água do Alviela (Alcanena).

“O modo como estamos a gerir as nossas praias é uma afirmação de responsabilidade pública e de compromisso com a saúde, a proteção e a inclusão. É também uma prova de que é possível fazer melhor, de 2024 para 2025, quando existe coordenação entre instituições e um foco claro no bem comum”, apontou a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, citada em comunicado.

O Ministério do Ambiente e Energia lembrou que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) realiza cerca de 10 mil análises por ano, garantindo uma monitorização contínua da segurança para os banhistas, vincando que a qualidade da água mantém-se elevada.

“Em 2024, 82,6% das águas balneares foram classificadas como “excelente”, com os Açores a liderarem com 95,5%, seguidos do Algarve e Alentejo”, realçou.

A tutela destacou ainda o aumento de candidaturas — 254 — que o programa “Praia Acessível, Praia para Todos!” registou este ano, mais 10 do que em 2024.

“O objetivo é claro: garantir que mais pessoas com mobilidade condicionada possam usufruir do litoral e das águas interiores com autonomia e dignidade. Em causa estão melhorarias das condições de acessibilidade pedonal, rampas, passadeiras, casas de banho adaptadas e equipamentos como cadeiras anfíbias”, ressaltou.

O ministério recordou também que Portugal mantém a sua posição de destaque internacional, com 404 praias galardoadas com Bandeira Azul, sendo o 6.º país entre 51 a nível mundial no âmbito deste programa de excelência ambiental.

Das 404 praias, 354 são praias costeiras ou de transição e 50 são praias interiores — um aumento face às 398 de 2024.

A tutela disse ainda que a nova plataforma digital InfoÁgua, sob a responsabilidade da APA, oferece informação atualizada e acessível sobre qualidade da água, acessibilidade e vigilância, substituindo e melhorando a anterior aplicação InfoPraia.

“O Governo reforça o apelo à população para que privilegie praias vigiadas e identificadas, cumpra as orientações de segurança e consulte regularmente a informação oficial”, acrescentou.