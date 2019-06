A proposta era "justificada" pela DGEsTE com o facto de "se estar a proceder ao reordenamento e reajustamento da rede de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico", refere o município.

Após a receção do ofício, a vereadora da Câmara de Serpa responsável pelo pelouro da Educação reuniu com a diretora de Serviços da Região do Alentejo da DGEstE, no dia 9 de abril, e, no dia seguinte, o município respondeu ao ofício, "dando conta que é frontalmente contra qualquer encerramento".

No final de abril, o município reuniu com as direções dos dois agrupamentos de escolas do concelho e os pais e encarregados de educação dos alunos das duas escolas e, a 3 de maio, pediu "esclarecimentos por escrito" à DGEsTE sobre "a posição" do Ministério da Educação "quanto ao encerramento das escolas".

A 27 de maio, o município enviou a nota de imprensa à comunicação social a contestar o eventual fecho das escolas e, a 28 de maio, Tomé Pires foi contactado por telefone pela secretária de Estado da Educação, primeiro, e pela diretora de Serviços da Região do Alentejo da DGEstE, depois, as quais garantiram que "as escolas não vão encerrar".

No dia 11 deste mês, Tomé Pires recebeu um ofício da DGEsTE, datado de 5 de junho, "a confirmar que, conforme transmitido telefonicamente, não está previsto o encerramento das escolas de Vales Mortos e A-do-Pinto".

"Verificamos que só depois de ser enviada a nota de imprensa e de esta ter sido divulgada houve uma resposta verbal por parte das entidades responsáveis", refere o município, rematando: "Coincidências".