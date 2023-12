Em comunicado, a autarquia refere que a medida será implementada “de modo a aliviar as despesas das famílias e a promover a utilização do transporte coletivo de passageiros, contribuindo para que se atinja a neutralidade carbónica do concelho”.

Embora sem custos, continuará a ser necessário ativar todos os meses o passe na bilheteira da Rodoviária do Tejo e validar a viagem ao entrar na viatura. No caso dos passageiros pontuais, ser-lhes-á emitido um bilhete único para monitorização da utilização do sistema.

A TUT é composta por três percursos de ida e volta na cidade de Torres Novas: a linha azul entre o centro de saúde e o hospital, a linha vermelha entre o Bairro da Cabrita e o Nicho dos Riachos e a linha verde entre a Gare R. Tejo e a Estação de Riachos.