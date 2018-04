A Câmara de Torres Vedras vai implementar a partir do dia 16 diversas medidas de alteração ao trânsito no centro histórico da cidade, com vista a retirar daí a circulação automóvel, anunciou hoje a autarquia.

As medidas, que se inserem no Plano de Mobilidade, no Plano de Salvaguarda do Centro Histórico e no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da cidade, visam valorizar o património histórico-cultural, diminuir o ruído e a poluição atmosférica, promover o uso de transportes públicos em detrimento do veículo particular e restituir aos cidadãos o espaço público, explicou o presidente da Câmara, Carlos Bernardes (PS), em conferência de imprensa.

Segundo o autarca, por dia, o centro histórico da cidade é atravessado por mil veículos, a maioria dos quais não estaciona nos parques existentes nessa zona da cidade, com 250 lugares disponíveis.

Neste sentido, o executivo municipal aprovou hoje por unanimidade, numa reunião à porta fechada, várias medidas de restrição ao tráfego automóvel a favor dos transportes públicos.

O Largo de São Pedro, cuja igreja abriu ao público há vários meses após obras de restauro, deixa de ser atravessado por veículos e passa a ter uma utilização exclusivamente pedonal, assim como a Rua Miguel Bombarda, Praça do Município, Rua Dr. João de Meneses e Praça de Wellington.

Outra das medidas passa por alargar ao centro histórico os transportes públicos da cidade, com uma frequência de 30 a 45 minutos, já pedidos pelos comerciantes.

Para tal, vão surgir paragens junto ao Mercado Municipal e no início da Rua da Horta Nova para os autocarros da Linha Verde, que efetuam o percurso que liga a Avenida Tenente Coronel João Luís de Moura à Rua Raimundo Porta, seguindo até ao Terminal Rodoviário.

O trânsito passa a circular em sentido contrário ao de hoje, fazendo-se na Rua Dias Neiva no sentido sul-norte, em direção ao Jardim do Choupal, e no sentido norte-sul no Largo dos Polomes e na Rua Cândido dos Reis, em direção ao centro histórico da cidade.

Na Rua dos Polomes (que liga a Rua Dias Neiva à rotunda Villenave d’Ornon), o trânsito continua a circular no sentido este-oeste, deixando de haver exceções de obrigatoriedade de sentido para autocarros e moradores, até agora em vigor.

A autarquia vai criar mais lugares de cargas e descargas no centro histórico a pensar no comércio e serviços aí localizados.

Também a praça de táxis da Avenida Tenente Valadim vai ser relocalizada, passando para o cruzamento da Av. Tenente Coronel João Luís de Moura com a Rua Gabriel Pereira (que liga a rua do Teatro-Cine à do Mercado Municipal).