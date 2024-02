“Há um conjunto de edifícios, um dos quais é preciso para o museu, que o IEFP entregou a terceiros. Já notificámos a diretora e o IEFP não nos devolve o que é nosso. Provavelmente vamos ter de recorrer ao DIAP [Departamento de Instrução e Ação Penal] para dizer que o IEFP não devolve”, afirmou Rui Moreira durante uma sessão da Assembleia Municipal do Porto.

O autarca, que respondia a uma questão levantada pelo deputado Rui Sá, da CDU, assegurou que o município tem “tudo pronto para avançar” com o projeto do Museu da Indústria, mas que, face à inoperância do IEFP, terá de fazer “alguma coisa”.

“Andam-nos a dar tanga”, referiu, acrescentando que o IEFP entregou o espaço a uma empresa e que não pode ser a autarquia a despejá-la.

O município do Porto pretende transformar o antigo Centro de Apoio à Criação de Empresas – CACE Cultural, na freguesia de Campanhã, na futura extensão da indústria do Museu do Porto.

O Museu do Porto é composto por 17 espaços de natureza diversa, como espaços arqueológicos, reservatórios, espaços industriais, com jardins, quintas e parques, bibliotecas e o arquivo histórico.

Numa publicação na sua página oficial, a Câmara do Porto avançou em 25 de janeiro que o Museu CACE representa “um investimento municipal a rondar os 4,3 milhões de euros” e que deverá “arrancar previsivelmente no último trimestre do ano”.