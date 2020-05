Citado no comunicado, o presidente afirma que a realização destes testes “permitirá não só obter dados muito interessantes sobre o real estado imunológico desta população, como será também essencial, do ponto de vista dos recursos humanos, para poder afinar iniciativas e procedimentos a adotar no atual cenário de desconfinamento no universo municipal”.

Também Cláudio Sunkel, diretor do i3S, afirma que esta amostra permitirá “aferir, de forma alargada, qual a proporção de pessoas no distrito que eventualmente tiveram contacto com o vírus e assim estimar a resposta imunológica e a dispersão do vírus na região”.

A Câmarado Porto adianta que esta medida, articulada pela Divisão Municipal de Recursos Humanos, permitirá, mediante os resultados, ter um melhor conhecimento sobre a atual situação e avaliar a “necessidade de adoção de medidas posteriores para o desenvolvimento das atividades municipais e adequar os atuais procedimentos de proteção inerentes às diversas funções”.