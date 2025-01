Amanhã, dia 12 de janeiro, a Marginal entre Lisboa e Cascais será palco de uma Marcha de bicicleta pela Segurança e Respeito na Estrada. Este evento, com o mote “Por ruas e estradas seguras para todos!”, pretende mobilizar ciclistas e utilizadores de bicicletas de todas as idades para a defesa do direito à segurança e ao respeito no espaço rodoviário. A marcha prestará também homenagem a Pedro Sobral, vítima de um trágico acidente na Avenida da Índia, em Lisboa.

Photo by Asya Vee on Unsplash Asya Vee | Unsplash