A Câmara dos Representantes aprovou esta quinta-feira o inquérito para a destituição de Donald Trump, levando a investigação no Congresso para uma fase pública.

A Câmara de Representantes, de maioria democrata, aprovou a resolução por 232 votos a favor e 196 votos contra.

O Partido Democrata acusa Donald Trump de abuso de poder no exercício do cargo, por ter pressionado o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, para investigar as atividades junto de uma empresa ucraniana suspeita de corrupção do filho de Joe Biden, ex-vice-Presidente e seu atual adversário político.

Esta votação estabelece um marco legal que vai permitir aos congressistas interrogar publicamente as testemunhas que venham a ser convocadas.

Donald Trump não demorou a reagir e na sua conta pessoa do Twitter descreve a situação como sendo "a maior caça às bruxas da história norte-americana".

A Casa Branca, em comunicado, indica que esta medida é "injusta, inconstitucional e fundamentalmente anti-americana".

Estas acusações já foram consideradas "infundadas" na semana passada pela presidente da Câmara dos deputados, Nancy Pelosi, que sugere que a Casa Branca procura justificar "a sua operação sem precedentes de ocultação" dos factos.

Nenhum calendário foi ainda definido para a investigação dos democratas contra Donald Trump.