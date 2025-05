O chanceler alemão, Friedrich Merz, revelou que, após a última conversa, realizada à margem da Comunidade Política Europeia, em Tirana, vai juntar-se novamente ao Presidente francês, Emmanuel Macron, e aos primeiros-ministros do Reino Unido, Keith Starmer, e polaco, Donald Tusk, para abordar o conflito na Ucrânia com o líder da Casa Branca.

“Concordámos que os quatro chefes de estado e de governo voltarão a falar com o Presidente dos Estados Unidos para se prepararem para este diálogo” entre Trump e Putin, disse Merz em Roma, de acordo com a cadeia de televisão NTV e a edição online do Der Spiegel.

Segundo o Der Spiegel, a conversa entre os cinco dirigentes está marcada para a tarde de hoje.

“Só podemos esperar mais progressos agora”, comentou Merz sobre as conversações dos líderes internacionais.

Trump anunciou no sábado que vai falar com Putin e depois com Zelensky, para pôr fim ao “derramamento de sangue” na Ucrânia devido à guerra que a Rússia iniciou no país vizinho há mais de três anos.

Disse ainda que falaria mais tarde com “vários líderes da NATO”, embora não os tenha nomeado.

Na sexta-feira, Zelensky participou também no telefonema conjunto de Merz, Starmer, Macron e Tusk com o líder norte-americano, no mesmo dia em que representantes de Moscovo e Kiev iniciaram na cidade turca de Istambul as primeiras negociações diretas desde 2022, mas sem que o lado russo aceitasse um cessar-fogo de 30 dias.

Os parceiros europeus deverão anunciar na terça-feira um novo pacote de sanções a Moscovo, devido ao impasse do Kremlin nas negociações de paz.