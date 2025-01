Imagens divulgadas esta sexta-feira mostram parte no camião já fora do buraco na estrada, mas sem a cabina do condutor.

O acidente aconteceu em Yashio, refeitura de Saitama, perto de Tóquio.

Os serviços de emergência estão à procura do camionista que caiu num buraco a 28 de janeiro, mas a operação tem sido dificultada pelo risco de novos desmoronamentos.

Os trabalhadores estão a construir uma rampa para permitir a entrada de maquinaria pesada na zona, a fim de resgatar o condutor de 74 anos.