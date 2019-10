Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, do acidente não resultaram feridos, sendo que "o corte da via se ficou a dever ao combustível derramado pelo camião".

Em causa está o acesso, em Refoios do Lima, na transição entre a autoestrada A3 (Porto/Valença), e a A27, no sentido Ponte de Lima/Viana do Castelo.

O corte de trânsito ocorreu pelas 09:09.

A fonte da GNR adiantou que, devido ao derrame de gasóleo, foi acionado o Núcleo de Proteção do Ambiente e os meios para lavagem do pavimento.

A mesma fonte explicou que a madeira que o camião transportava "espalhou-se para a berma da estrada e para um talude".

O motorista do camião, "pertencente a uma empresa espanhola, já solicitou outro camião para fazer o transbordo da madeira".

Contactado pela Lusa, o Comando Distrital e Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo adiantou que o acidente ocorreu cerca das 08:56.

Ao local compareceram meios dos bombeiros de Ponte de Lima, com uma ambulância e dois operacionais, a GNR e a concessionária da Auto-Estradas Norte Litoral.