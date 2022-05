De acordo com o Comando Territorial de Vila Real, as causas para o início do fogo são ainda desconhecidas.

À Lusa, fonte da GNR indicou que um bombeiro sofreu ferimentos ligeiros durante o combate ao incêndio, não tendo registado mais feridos.

No local, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), chegaram a estar 18 operacionais, apoiados por seis viaturas.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 19:35, acrescentou a ANEPC.

Pelas 22:20, a GNR deu como concluídos os trabalhos em Bragado.