A equipa da campanha democrata afirmou ter registado um aumento do número de donativos durante a Convenção Nacional Democrata, realizada na última semana em Chicago, onde Harris e o candidato a vice-presidente, o governador do Minnesota, Tim Walz, aceitaram as nomeações.

“Pouco antes do discurso de aceitação da vice-presidente Harris, na quinta-feira à noite, ultrapassámos oficialmente a marca dos 500 milhões de dólares”, adiantou a responsável da campanha, Jen O’Malley Dillon, numa nota hoje divulgada.

Segundo Dillon, imediatamente após o discurso de Kamala Harris a equipa assistiu à melhor hora de angariação de fundos desde o dia do lançamento da candidatura.

A responsável disse que quase um terço dos apoios financeiros durante a semana da convenção chegou de quem contribuiu pela primeira vez, cerca de um quinto dos que contribuíram pela primeira vez eram jovens eleitores e dois terços eram mulheres, grupos que a campanha vê como eleitorado crítico que Harris precisa conquistar para vencer em novembro.

A campanha de Kamala Harris diz que também constatou um aumento no apoio voluntário ao vice-presidente.

Durante a semana da convenção, os apoiantes inscreveram-se em cerca de 200 mil turnos de voluntariado para ajudar a campanha.

Trump parece estar a ser ultrapassado na angariação de fundos, uma vez que a sua equipa anunciou terem conseguido 138,7 milhões de dólares em junho e no início de agosto a campanha de Trump tinha 327 milhões de dólares em caixa.