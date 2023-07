A Direção-Geral do Consumidor anunciou hoje o lançamento de uma campanha de sensibilização sobre segurança nas piscinas, em articulação com o Turismo de Portugal, para evitar acidentes, especialmente com crianças.

A campanha assenta num conjunto de infografias em formato eletrónico com recomendações focadas na importância da vigilância das crianças. As imagens podem ser impressas e divulgadas por todos os interessados, para "uma maior sensibilização da população", lê-se num comunicado divulgado pelo gabinete do ministro da Economia e do Mar. A divulgação da informação, através das redes sociais e das páginas de internet das entidades promotoras, revela-se "essencial" na atual época estival, de acordo com a mesma fonte. O Governo anunciou também que está a analisar soluções para reforçar a segurança nas piscinas em diferentes vertentes, por forma a contribuir para a redução de acidentes e para aumentar a qualidade da higiene nas instalações e na água.