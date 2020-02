Segundo João Muacho, o projeto está inserido no programa de valorização, conservação e promoção do património histórico e cultural de Campo Maior, no distrito de Portalegre.

A reabilitação da capela, adjacente à Igreja Matriz, vai avançar, segundo o autarca, após um acordo estabelecido com a paróquia proprietária.

“É um espaço que há muitas décadas não tem qualquer tipo de intervenção, quer da parte da paróquia, quer da parte do município, e nós estabelecemos um acordo de colaboração no sentido de se proceder à conservação, de forma a evitar uma degradação que, ano após ano, se vinha notando”, explicou o presidente da câmara.

De acordo com o autarca, o projeto de reabilitação da Capela dos Ossos vai arrancar “muito em breve”, estando “interligado” com as obras em curso nas fortificações abaluartadas de Campo Maior, no âmbito da estratégia turística municipal.

“Aliamos as fortificações ao património histórico e religioso, neste caso a capela e também a igreja matriz ou o museu de arte sacra. Ou seja, queremos criar aqui uma complementaridade ao que é a visita às fortificações também com o património religioso”, sublinhou.