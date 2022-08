O lançamento do foguetão Space Launch System (SLS), que tinha lançamento previsto para as 13h33 (hora de Portugal continental) desta segunda-feira, foi cancelado por problemas num dos motores.

“O lançamento da Artemis I não vai mesmo acontecer e as equipas estão a trabalhar num problema relacionado com uma fuga de hidrogénio a afetar o motor. As equipas continuarão a recolher dados”, diz a NASA.

A NASA tinha indicado que se o voo não fosse possível hoje, haveria mais duas datas possíveis, 2 e 5 de setembro. Este voo de teste, a partir do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Florida, destina-se a colocar uma cápsula de tripulação na órbita da Lua pela primeira vez em 50 anos.

O foguetão, de 98 metros de altura, é o mais poderoso de sempre construído pela NASA, ultrapassando o Saturn V que levou os astronautas à lua há meio século. O lançamento destina-se a colocar em órbita lunar a cápsula Orion, que em vez de astronautas transporta três manequins de teste.

Depois da missão Artemis I, a NASA espera em 2024 levar astronautas para a órbita da Lua (Artemis II) em 2024, e para a sua superfície (Artemis III) no final de 2025. Com o programa lunar Artemis, a NASA espera “estabelecer missões sustentáveis” na Lua a partir de 2028, com o intuito de enviar posteriormente astronautas para Marte.