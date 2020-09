Numa nota à comunicação social, a Acreditar - Associação de pais e amigos de crianças com cancro — explica que a “Covid-19 provocou alterações profundas na vida das famílias que se veem confrontadas com um diagnóstico de cancro pediátrico”. Agora, ainda em contexto pandémico, a associação não quer “deixar que o cancro pediátrico caia no esquecimento”.

A Acreditar considera “determinante que não se descure o que tem sido feito até agora nos serviços hospitalares de oncologia pediátrica”. Assim, diz que “não pode haver desinvestimento nesta área”.

Num inquérito realizado pela Acreditar sobre o impacto da Covid-19 no universo do cancro pediátrico, a que responderam 209 pessoas, entre pais, doentes e sobreviventes, a maioria refere que “tiveram alterações ao protocolo de tratamentos: atrasos nos tratamentos e exames para além da desmarcação de consultas”.

A associação diz não saber quantos diagnósticos podem estar a ser ignorados.

“Há pais com receio de ir aos centros de saúde ou aos hospitais, e consultas e exames que não são considerados urgentes estão a ser adiados.” As implicações destes atos são “diagnósticos tardios; crianças e jovens que poderão ter de fazer tratamentos mais agressivos, que por sua vez poderão agravar sequelas, ou mesmo colocar em risco a sobrevivência”.

A Acreditar refere também que no acompanhamento há sobreviventes de cancro pediátrico que viram as suas consultas adiadas. “O apoio psicológico, por profissionais especializados, dado a doentes em tratamento é deficitário em relação às necessidades, situação que se agravou com o isolamento”.

“As juntas médicas, em tempos normais já tão morosas, estiveram suspensas até finais de Junho, impossibilitando a obtenção ou renovação do Atestado Médico Multiuso, que define o grau de incapacidade”. Com isto surge a “perda de benefícios fiscais” e a “impossibilidade de acesso do jovem ao ensino superior através do contingente especial”.

“A investigação em oncologia pediátrica, que permitirá trazer novos tratamentos e novos medicamento é um sector sem investimento há muito”, explica em comunicado, acrescentando que tem procurado inverter a situação “com a promoção do diálogo entre os vários intervenientes”.