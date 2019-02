Maruv foi escolhida, este sábado, para representar a Ucrânia na Eurovisão com o tema " Siren Song ". Anna Korsun, nome no BI, de 27 anos, renunciou esta segunda-feira ao lugar por desentendimentos com a emissora estatal do país, a UA:PBC.

Em comunicado, a UA: PBC referiu que a emissora "deve assegurar o carácter não político do evento". Já o representante, diz, "tem compromissos, ao se tornar um embaixador da cultura da Ucrânia" e deve "entregar não apenas a sua música, mas também expressar a opinião da sociedade ucraniana no mundo".

A emissora declarou ainda que a seleção de Maruv se revelava "um perigo de escalada da divisão da sociedade ucraniana".

A Ucrânia procura, agora, novo representante.

Em 15 participações na Eurovisão, o país conta com duas vitórias e nove colocações no top10 da grande final. Esta não é a primeira vez que o país se vê envolvido em questões de foro político no âmbito do certame europeu. Em 2016, ano em que recebeu a edição do festival — aquela que sagrou Salvador Sobral como vencedor — impediu a representante russa de participar por ter visitado a Crimeia.

A Rússia e a Ucrânia estão em conflito desde a anexação da Crimeia, em 2014, seguido por um conflito armado no leste da Ucrânia entre Kiev e as forças separatistas pró-russas que já deixou mais de 10.000 mortos.

O Festival Eurovisão da Canção de 2019 acontece em Israel em maio. Portugal escolhe o seu representante este sábado, 2 de março.