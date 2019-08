Mas, acrescentou, “acredito que vai dar frutos e que vai correr melhor do que as últimas que se têm realizado em Paços de Ferreira”.

António Machado, um dos proprietários de “uma empresa que já vai na terceira geração a trabalhar as madeiras, com necessidade de reinventar o processo de fabrico e o design das peças”, disse à Lusa que sempre defendeu a tese de que “se deveria ir ao encontro do cliente”.

“Não podemos estar à espera que o cliente vá a Paços de Ferreira. Acho que foi uma boa iniciativa da associação vir para o Porto, por ser uma cidade que tem muito turismo e que está em crescimento”, sustentou.

O empresário vai mais longe ao defender que se deveria “fazer uma feira itinerante. Ir ao encontro do cliente, de preferência em edifícios emblemáticos, como é o caso aqui da Alfândega”.

Com a intenção de “comprar uma cama”, Vera e o marido, Carlos Ferreira, vieram de Ferreira do Zêzere, pela primeira vez ao Porto e à exposição.

“Tem mobiliário diferente, várias opções de escolha e espero sair daqui com uma cama comprada”, disse Carlos Ferreira, considerando que “o contacto direto é sempre melhor do que comprar pela Internet”.

O casal já tem “duas ou três opções”, mas “a decisão final será tomada pela esposa, para depois não haver problemas”.

De Amarante, Nelson Soares veio com a família “de propósito” à feira, porque “se Deus quiser, daqui a dois meses” terão a sua nova casa pronta.

“Como vendemos a casa antiga com todos os móveis, vamos optar por mobilar a casa com tudo à medida. Aproveitamos para vir aqui porque tem tudo. É uma boa oportunidade”, acrescentou.

João Tavares, de Loures, está a passar férias no Porto e, como está a mudar de casa, aproveitou a visita para “tirar ideias”.

“Vamos ver se vamos fazer negócio aqui, estamos muito interessados nuns móveis para a sala”, acrescentou.

A 53.ª edição da Capital do Móvel decorre até 11 de agosto.

O presidente da AEPF indicou que o objetivo da mudança de localização do evento é “ampliar fronteiras e construir pontes rumo a novos horizontes”.

“Vivemos um momento positivo de expansão, e este é um excelente momento de arriscar novos caminhos”, disse.

A AEPF destaca que as empresas do concelho de Paços de Ferreira exportam cerca de 422 milhões de euros por ano, segundo dados de 2018 do Instituto Nacional de Estatística (INE).

“No concelho de Paços de Ferreira existem mais de 5.500 empresas, sendo cerca de 735 fabricantes de mobiliário”, acrescenta a associação.

O volume de negócios gerado pelas empresas de Paços de Ferreira “ascende a mais de 1.300 milhões de euros, sendo cerca de um terço destinado aos mercados externos”, segundo os dados citados pela AEPF.