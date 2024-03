Os avisos estão baseados nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera relativas à situação geral do estado do tempo (vento e mar) no arquipélago.

De acordo com a autoridade marítima regional, prevê-se vento de sudoeste “fresco a muito fresco, aumentando gradualmente para muito fresco a forte, rodando gradualmente para oeste/noroeste a partir do meio da tarde e diminuindo para fresco a muito fresco, por vezes forte”.

A visibilidade deve ser “boa a moderada, tornando-se temporariamente moderada a fraca, por vezes má, durante a tarde”.

Quanto à ondulação, na costa norte as ondas serão de noroeste e podem atingir os seis metros, enquanto na parte sul devem ser de sudoeste/oeste, na ordem dos cinco metros.

Face a esta situação meteorológica, a capitania recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral cuidados tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.

Deve-se reforçar a amarração e vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.