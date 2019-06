O Ministério Público de Budapeste confirmou à agência France Presse uma informação avançada pela imprensa húngara, segundo a qual uma embarcação comandada pelo capitão, Iouri C., de 64 anos, colidiu com um petroleiro no estuário do rio Escalda perto de Terneuzen, na Holanda, no passado dia 01 de abril.

O Ministério Público adiantou que foi informado pela Unidade Europeia de Cooperação Judiciária (Eurojust) que “o capitão que é formalmente suspeito de ter causado o acidente na Holanda em 01 de abril é a mesma pessoa suspeita” do acidente em Budapeste.

Em 1 de abril, o "Viking Idun", um navio de cruzeiro fluvial que transportava 43 tripulantes e 137 passageiros, colidiu com um petroleiro durante a noite no estuário do rio Escalda.

Vários passageiros ficaram feridos e as autoridades holandesas ainda estão a investigar as circunstâncias da colisão.