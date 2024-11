Cerca das 9h40, em Estômbar, Lagoa, Faro, foi detido o suspeito evadido do Tribunal da Relação de Lisboa, confirmou a GNR em comunicado enviado ao SAPO24.

A detenção foi feita na sequência de uma denúncia de avistamento do suspeito por parte de uma cidadã, tendo sido depois acionados os militares da Guarda para Estômbar, onde foi possível avistar um homem na via pública, cujas características coincidiam com as difundidas pela Polícia de Segurança Pública (PSP) aquando da sua fuga.

Depois de abordarem o suspeito, os militares revistaram o mesmo e verificaram que tinha na sua posse as algemas com as quais havia fugido em Lisboa.

O suspeito foi detido e transportado para as instalações do Posto Territorial de Lagoa, onde, em articulação com a PSP, se confirmou a sua identificação, refere a GNR.

A autoridade confirma que o Ministério da Administração Interna (MAI) já foi informado e que o detido será presente pela GNR ao Tribunal da Relação de Lisboa.

Recorde-se que este homem é um cidadão argelino, de 36 anos e terá fugindo da carrinha celular da PSP à porta do Tribunal da Relação de Lisboa, esta terça-feira, segundo confirmou a autoridade ao SAPO24, na altura.

O detido está sobre um mandado de detenção europeu de um ano, relacionado com o crime de fogo posto, cometido na Alemanha. Foi detido no domingo na zona das partidas do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

O homem terá conseguido libertar-se das algemas e dos agentes que o acompanhavam e fugido a pé.