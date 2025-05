O caso ocorreu por volta das 21h00, quando o homem se apoderou do veículo que estava parado, com o motor em funcionamento, à porta daquela unidade, quando os tripulantes se preparavam para transportar um doente, disse à Lusa fonte do Comando Territorial de Faro da GNR.

O homem percorreu alguns quilómetros, com as luzes de emergência ligadas, até à zona das salinas de Castro Marim, onde acabaria por ser intercetado pelas autoridades, acrescentou.

Segundo a fonte, “não se registaram danos materiais nem pessoais”, tendo o veículo sido entregue aos bombeiros.

As autoridades lesadas têm um prazo de seis meses para formalizar uma queixa, incorrendo o homem num crime de furto de veículo, concluiu a GNR.