Em comunicado, o bispo de Setúbal assinalou que “a maioria dos portugueses” está consciente da “crise política que provocou a queda do Governo”.

“Neste sentido, com humildade, mas também com veemência, desejo apelar à participação política de todos vós, nas várias eleições que se avizinham: Legislativas, Autárquicas e Presidenciais”, salienta.

Américo Aguiar afirmou estar convencido de que, “para significativa percentagem de concidadãos, os debates 'esquerda vs direita', já não dizem nada ou quase nada”.

“Não votemos nos mais simpáticos ou nos mais ruidosos, apenas porque parecem mais simpáticos ou porque revelam maior capacidade na luta verbal dos debates... Sejamos mais exigentes com as candidaturas e connosco próprios”, sublinhou.

Lamentando “slogans vazios e ocos”, o cardeal pediu aos portugueses que procurem “escutar e dialogar com quem fale dos problemas reais e das respetivas soluções, como é o caso da saúde, da educação ou da habitação”, bem como dos pensionistas, estudantes, jovens, trabalhadores, precários, migrantes, da preocupação com a sustentabilidade da segurança social, com a mobilidade, e da ecologia integral.

“Escutar aqueles que, com verdade, não escondem a dificuldade do caminho e do processo e não embarcam em soluções mágicas, fantasiosas e imediatas”, apelou, explicando que “é o centro e a razão primeira do tão nobre exercício da política”.

Portugal vai a eleições legislativas antecipadas em 18 de maio, na sequência da crise política que levou à demissão do Governo PSD/CDS-PP.

A Região Autónoma da Madeira realiza eleições este domingo, as eleições autárquicas deverão acontecer daqui a seis meses e as presidenciais quatro meses depois, em janeiro de 2026.