“O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, convidou Carlos César para presidente do Partido Socialista, convite esse que foi aceite”, referiu a mesma fonte, ao adiantar que a candidatura do ex-líder parlamentar socialista “será, ao que tudo indica, consensual”.

O Congresso Nacional do PS, que vai eleger os novos órgãos nacionais do partido, terá lugar em Lisboa, entre 05 e 07 de janeiro.

Carlos César foi eleito presidente do PS no XX Congresso dos socialistas realizado em novembro de 2014.

Nesse congresso, o antigo presidente do Governo Regional dos Açores foi o candidato único ao cargo e foi eleito por voto secreto, sucedendo à ex-ministra socialista Maria de Belém Roseira, que tinha acedido a este lugar em 2011 por proposta do então líder, António José Seguro.

Além de presidente do Governo açoriano entre 1996 e 2012, Carlos César foi também líder parlamentar na Assembleia da República e é membro do Conselho de Estado e vice-presidente da Internacional Socialista desde 2016.

Carlos César e António Costa, além de amigos de longa data, seguiram quase sempre o mesmo percurso político desde que entraram para a Juventude Socialista (JS) no final da década de 70, altura em que ambos contactaram de perto com o ex-primeiro-ministro António Guterres e com o ex-secretário de Estado Arons de Carvalho.