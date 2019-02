As zonas de segurança em causa são de 90 metros para cada lado.

"Eu recordo que essa zona de segurança será, muito provavelmente, no âmbito da ICAO [International Civil Aviation Organization] alargada nos próximos anos, pelo menos para o dobro do que hoje é o limite mínimo, o que significa que esse investimento terá de coadunar-se com esses parâmetros", explicou o deputado eleito pelos Açores, no final de uma reunião com o presidente da Câmara Municipal da Horta, no âmbito de uma visita à ilha do Faial.

Em causa está, segundo recordou Carlos César, uma aspiração de "há muitos anos" da população local, de ver ampliada a pista do Aeroporto da Horta, com atualmente cerca de 1.700 metros de comprimento, no sentido de melhorar as condições de aterragem dos Airbus da A320 da Azores Air Lines, que operam com restrições nas ligações entre Lisboa e a Horta.

A ANA/VINCI, que gere o aeroporto faialense, tem previsto no seu plano de atividades para os próximos quatro anos, a ampliação das cabeleiras da pista, em 90 metros para cada lado, correspondentes às zonas de segurança (RESA), que são obrigatórias em infraestruturas desta natureza.

Carlos César diz agora que, com a mobilização de fundos comunitários e com o previsível aumento das RESAS para além dos 90 metros, será possível aumentar a pista do Aeroporto da Horta em algumas centenas de metros, mas não quis, no entanto, especificar.