Carlos III saiu da viatura antes de entrar completamente nos portões, para que ele e a rainha consorte pudessem cumprimentar algumas das pessoas que ali se reuniram.

As ruas estão cheias de pessoas na Royal Mile de Edimburgo e, tal como aconteceu ontem quando o caixão da Rainha percorreu o mesmo caminho, foram registados alguns aplausos ocasionais quando o carro do rei se dirigia em direção a Holyroodhouse.

À chegada do rei, ouviu-se uma salva de 21 tiros no Castelo de Edimburgo em homenagem ao monarca, que inspecionou algumas das tropas. O hino nacional foi tocado de seguida e Carlos III recebeu simbolicamente as chaves da cidade.

Também no exterior da Catedral de St Giles se vê a multidão que aguarda a chegada do caixão da Rainha, após um cortejo saído de Holyroodhouse.

O corpo da monarca passou a noite no Palácio de Holyroodhouse, onde chegou domingo do Castelo de Balmoral.

Hoje pelas 14:30 vai sair em procissão acompanhado a pé pelo Rei Carlos III e outros membros da família real até à catedral, a cerca de um quilómetro, onde será celebrada uma missa.

O caixão, com a Coroa da Escócia no cimo, ficará na catedral até terça-feira à noite e populares poderão entrar e aproximar-se para expressar respeito, vigiados por uma guarda da Companhia Real de Arqueiros.

O rei e outros membros da família vão voltar do dia para fazer uma vigília.

Na terça-feira, o rei viaja para Belfast e o caixão com o corpo de Isabel II seguirá de avião para Londres, onde terá lugar o funeral de Estado a 19 de setembro, na Abadia de Westminster.

A Rainha Isabel II morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido.

Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, e tornou-se Rainha de Inglaterra em 1952, aos 25 anos, na sequência da morte do pai, George VI, que passou a reinar quando o seu irmão abdicou.

Após a morte da monarca, o seu filho primogénito assume aos 73 anos as funções de rei como Carlos III.