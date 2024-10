"A Câmara Municipal de Lisboa continuará a investir. Se for preciso mais esquadras em Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa arranja essas esquadras.”, afirmou Moedas, explicando que “Lisboa sempre foi uma cidade aberta, onde todos se podem manifestar sem violência”.

"Não podemos deixar o contágio de violência vir para Portugal”, atirou Moedas, defendendo o reforço das competências da Polícia Municipal, que “tem de ser capaz de fazer o que sempre fez, porque eles são polícias. Há presidentes que já o disseram publicamente”, como o autarca de Loures e o de Cascais. “Mas a senhora ministra pediu um parecer à Procuradoria-Geral da República”, portanto é necessário aguardar.

"Fico contente de ver que à volta da mesa há presidentes da Câmara de acordo com aquilo que é um ponto essencial: a segurança das pessoas. Em 2010, Lisboa tinha mais de oito mil polícias da PSP. Hoje tem 6.700. Isto não pode continuar. É preciso policiamento de proximidade. O polícia tem de estar com as comunidades, estes bairros têm gente absolutamente incrível e boa que esta ali a trabalhar, mas precisa de estar com a polícia no dia a dia”, acrescentou.