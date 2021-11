A segunda fase da vacinação contra a gripe teve início no passado dia 18 de outubro, a cidadãos com 65 ou mais anos e vai prosseguir por ordem decrescente de idades, começando pelos utentes com idade igual ou superior a 80 anos.

Hoje, a DGS anunciou que "a modalidade 'Casa Aberta' para pessoas com 75 ou mais anos está disponível a

partir de hoje" — ou seja, não necessitam de agendar a tomada da vacina contra a gripe sazonal ou a terceira dose da vacina contra a Covid-19.

As autoridades de saúde adiantam ainda que encontram-se disponíveis tanto o "autoagendamento das vacinas para pessoas

com 70 ou mais anos" como o "agendamento local para os utentes elegíveis, sendo dada prioridade às pessoas com mais idade e abrangendo, gradualmente, faixas etárias mais baixas, até chegar aos 65 anos".

“Os utentes continuam a ser convocados através de uma SMS para a toma em simultâneo da vacina contra a gripe e contra a Covid-19 ou apenas para a vacina contra a gripe (se não forem elegíveis para Covid-19)”, refere a Direção-Geral da Saúde (DGS) em comunicado.

Segundo a DGS, são elegíveis para a dose de reforço da COVID-19 "os utentes que preencham as três condições: idade igual ou superior a 65 anos, que não tenham tido a infeção e com o esquema vacinal completo há pelo menos 180 dias".

"No Portal COVID-19 será agendada a administração das duas vacinas em simultâneo, mas no Centro de Vacinação o utente poderá optar pela toma de apenas uma delas", alerta ainda a autoridade de saúde.

No entanto, a DGS alerta que "antes de se dirigirem a um Centro de Vacinação, as pessoas devem consultar o horário da Casa Aberta do Centro de Vacinação da sua residência e procurar, sempre que possível, os períodos da tarde, que têm geralmente menos afluência".

Até agora, foram vacinadas contra a gripe 1.235.000 pessoas. A terceira dose contra a Covid-19 foi administrada a 548 mil pessoas, sendo que 356 mil das duas vacinas foram em co-administração.