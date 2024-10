“A comissão irá fazer uma resposta à PGR, dizendo que não concorda com os pressupostos do seu parecer e insisti na emissão das cartas rogatórias. Também vai desenvolver alguns esforços no sentido de poder contactar diretamente as autoridades judiciais brasileiras, porque temos essa prerrogativa, de acordo com a lei”, afirmou o presidente a comissão.

Rui Paulo Sousa falava aos jornalistas depois de uma reunião de mesa e coordenadores no parlamento.

“O parecer tem alguns fundamentos errados, que não estão corretos, desde a assunção que a comissão de inquérito não tem poder de investigação judicial, que está no regime das comissões de inquérito. Portanto, tem esse poder”, sustentou.

Na terça-feira, o responsável já tinha dito à Lusa que o espírito de colaboração da PGR “foi completamente ignorado”.

“Tem sido ignorado desde o último parecer, no qual o PGR adjunto deu um parecer favorável, falo sobre a questão comunicações – WhatsApp, etc. –, e depois mais tarde um novo parecer da própria PGR, onde diz tudo o contrário do parecer original. […] Agora, dizem que não satisfazem o nosso pedido”, realçou.

O também deputado do Chega indicou que “alguns dos argumentos” utilizados no parecer da PGR “são completamente absurdos”, quando o objetivo do pedido da comissão é “localizar testemunhas”.

O Conselho Consultivo da PGR rejeitou enviar cartas rogatórias para o Brasil visando a audição do pai das gémeas luso-brasileiras e da companheira do filho do Presidente da República, após pedidos da comissão parlamentar de inquérito.

De acordo com um parecer assinado pela ex-PGR Lucília Gago, ao qual a Lusa teve acesso, o inquérito parlamentar não tem poderes judiciais, não produzindo “efeitos na ordem jurídica internacional”.

No documento de 91 páginas, que foi solicitado por Lucília Gago “com urgência” em setembro, a PGR sustenta que entre Portugal e Brasil “não vigora nenhuma convenção internacional, bilateral ou multilateral, que preveja a extensão dos instrumentos de cooperação judiciária aos inquéritos parlamentares e aos poderes da investigação das comissões que os levam a cabo”.

Em setembro, Lucília Gago tinha solicitado “com urgência” um parecer sobre o pedido da comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas para que fossem enviadas cartas rogatórias ao Brasil visando a audição do pai das crianças e de Juliana Drummond, companheira de Nuno Rebelo de Sousa.

Sobre a interpelação de recursos da mãe das crianças, Daniela Martins, o presidente da comissão disse que a posição dos deputados será transmitida ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.

“Achamos que isto é uma tentativa de interferência na comissão. O nome nem sequer foi decidido na comissão, foi decidido em plenário da Assembleia [da República], quando foi decidido criar esta comissão”, afirmou.

Para Rui Paulo Sousa, a queixa da progenitora a pedir a alteração do nome da comissão, alegando que a denominação coloca em causa a intimidade das crianças, “não tem qualquer sentido”.