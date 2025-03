O Castelo de São Jorge encontra-se temporariamente encerrado por motivos de segurança devido aos danos causados pela tempestade esta madrugada, indica uma publicação do monumento na sua página na rede social Facebook.

"A nossa equipa está a fazer os possíveis para avaliar os danos e fazer a limpeza dos ramos caídos de modo a garantir que os visitantes possam circular em segurança. Agradecemos a compreensão", acrescenta a nota pública.

Mais de 4.000 ocorrências relacionadas com o mau tempo foram registadas em Portugal continental entre as 00:00 e as 07:00, a maioria quedas de árvores e de estruturas, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Em Cascais, o Museu Casa das Histórias Paula Rego decidiu também encerrar hoje devido ao temporal, que provocou queda de árvores no jardim, em redor do edifício.

"Felizmente ninguém ficou ferido e o edifício não foi danificado. O museu vai estar encerrado hoje enquanto decorrem as operações de limpeza", indica uma comunicação na rede social Instagram.

Da mesma forma, o Museu Nacional de História Natural e da Ciência revelou no Facebook que encerrou hoje os jardins devido a "alguns danos causados pela passagem da tempestade Martinho", estando a decorrer trabalhos de remoção e limpeza.

O museu acrescenta ainda que o Jardim Botânico de Lisboa e o Jardim Botânico Tropical também estarão encerrados na sexta-feira: "Neste sentido, o programa do Dia Internacional das Florestas está cancelado assim como, todas as atividades programadas para estes dias", avisa.

Ainda em Lisboa, o Parque Botânico do Monteiro-Mor, adjacente ao Museu Nacional do Traje, está hoje encerrado devido à queda de árvores provocada pelo mau tempo, indicou à agência Lusa a Museus e Monumentos de Portugal (MMP).

Contactada pela Lusa sobre os efeitos da depressão Martinho, a mesma fonte afirmou que, "de resto, todos os museus e monumentos do universo MMP estão abertos ao público".

"Houve situações pontuais, mas que não comprometeram o funcionamento ou abertura" dos museus e monumentos tutelados, acrescentou a MMP sobre as ocorrências.

Na quarta-feira, a Parques de Sintra - Monte da Lua anunciou na sua página da Internet que a maioria dos monumentos do concelho de Sintra, no distrito de Lisboa, estaria encerrada e manter-se-ia hoje vedada ao público devido ao mau tempo.

“Na sequência das condições atmosféricas adversas que continuam a fazer-se sentir em Sintra, o Parque da Pena, o Palácio Nacional da Pena, o Chalet da Condessa d’Edla, o Castelo dos Mouros, o Parque e Palácio de Monserrate e o Convento dos Capuchos permanecerão encerrados esta quinta-feira, dia 20 de março, por razões de segurança”, anunciou a empresa gestora.

Estes monumentos, integrados no perímetro florestal sul da Serra de Sintra, encerraram devido “às condições meteorológicas adversas” e ao “elevado risco de queda de árvores”, segundo a Câmara Municipal.

Fora deste perímetro florestal, permanecem hoje abertos o Palácio Nacional de Queluz e o Palácio Nacional de Sintra.