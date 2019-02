O vice-presidente do PSD Manuel Castro Almeida considera que, se os sociais-democratas não vencerem as próximas legislativas, será por "culpa própria" e por incompetência.

Numa entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, que hoje será transmitida, Castro Almeida diz estar convicto de que as próximas eleições legislativas vão ser disputadas “taco a taco” e entende que “a ideia da maioria absoluta do PS já se esfumou”.

“O cenário em que trabalho é o cenário em que o PSD vai vencer. Está ao nosso alcance. (…) Depende de nós. Se não o fizermos é porque somos incompetentes. Se o PSD não ganhar as eleições é por culpa própria, porque o Governo está a fazer o necessário para as perder. O Governo enganou-se no ciclo político (…) e está em ciclo descendente”, afirma o vice-presidente do partido liderado por Rui Rio.

Questionado sobre a hipótese de uma solução de Governo que juntasse PS e PSD, Castro Almeida entende que só num “cenário de exceção” como “de guerra civil ou invasão estrangeira”.