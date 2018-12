O ex-ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, está no México a convite pessoal do primeiro-ministro, para o encerramento da Feira do Livro de Guadalajara.

A feira termina hoje e, durante uma semana, mostrou Portugal aos mexicanos através da cultura, numa programação desenhada durante o mandato de Luís Filipe Castro Mendes, enquanto ministro da Cultura, cargo de onde saiu em outubro. Aos jornalistas, Castro Mendes disse hoje que não lamenta não estar em Guadalajara enquanto ministro da Cultura e citou Espinoza: "nem lamentarmos, nem regozijarmos, compreender". "Compreendo e estou perfeitamente bem na minha pele. Ao fim e ao cabo sou também escritor e sinto-me muito bem aqui no meio dos livros e dos autores", disse. Questionado pela Lusa, Luís Filipe Castro Mendes - substituído na Cultura por Graça Fonseca - recusou comentar o orçamento para o setor em 2019. "Não sou comentador político. Sobre o orçamento da Cultura não comento. O orçamento é do Governo", disse. A Feira do Livro de Guadalajara, onde Castro Mendes disse ter comprado poesia mexicana e livros de história sobre o México, termina hoje.