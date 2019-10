Em vários pontos da cidade espanhola há contentores de lixo incendiados por grupos de jovens que antes de pegarem fogo fazem com eles barricadas no meio das avenidas para impedir a polícia de circular, constatou a Lusa no local.

O ambiente é de batalha urbana com os radicais, que quebram e destroem tudo por onde passam, a fugir com a chegada da polícia, para, em seguida, se agruparem noutro local, onde voltam a fazer barricadas.

Muitos turistas foram apanhados no meio desta batalha campal e tentam proteger-se nas entradas dos prédios com ar de assustados, principalmente os mais velhos.

As carrinhas da polícia passam com velocidade nas avenidas onde podem circular à procura dos arruaceiros que correm de um lado para o outro.

Os confrontos entre grupos radicais independentistas e a polícia começaram hoje cerca das 18:00 (menos uma hora em Lisboa), mais cedo do que nos dias anteriores.