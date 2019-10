O Governo espanhol não especificou, alegando razões de segurança, o número de agentes policiais que serão enviados.

O Ministério do Interior recordou que tal já estava previsto no plano inicial para lidar com os eventos que poderiam ocorrer no seguimento da publicação da sentença dos principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha, condenados a penas de prisão de até 13 anos.

Com esta medida, o Governo espanhol pretende "conseguir maior segurança na gestão das mobilizações e facilitar o descanso entre os membros [da Polícia Nacional] já deslocados para a Catalunha".

A mobilização policial será feita em coordenação "total" com as autoridades da policia regional catalã, os Mossos d'Esquadra, como tem sido feito até agora, acrescentaram fontes do Ministério do Interior espanhol.

Na segunda-feira, o Tribunal Supremo espanhol condenou os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até um máximo de 13 anos de prisão, no caso do ex-vice-presidente do governo catalão.

Assim que foi conhecida a sentença, grupos de independentistas iniciaram movimentos de protesto em todo o território da comunidade autónoma espanhola mais rica.

Barcelona tornou-se, na noite de terça-feira, cenário de uma batalha campal entre polícias e manifestantes, que construíram barricadas, queimaram mobiliário urbano e pneus, fizeram fogueiras e atiraram pedras e petardos contra os polícias.