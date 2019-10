O Governo espanhol rejeitou que haja um “colapso” nos aeroportos e estações de caminhos-de-ferro da Catalunha embora admita que a situação no El Prat é “muito delicada”.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, as informações recolhidas até às 18:45 locais (17:45 em Lisboa) referiam terem sido cancelados 67 dos 1.066 dos comerciais programados para o dia em El Prat, o que representava 6% do total.

O executivo adiantou terem sido adotados procedimentos alternativos para transferir passageiros entre terminais e para zonas onde pudessem aceder aos transportes públicos.

O Governo assegurou ainda que os comboios AVE (Alta Velocidade Espanhola) entre Madrid e Barcelona estão a funcionar normalmente, mas referiu a suspensão de serviços em 30 ligações de comboio.

Os protestos levaram também algumas pessoas a terem de ter atendimento médico.

Segundo o Serviço de Emergências Médicas (SEM), foram atendidas, ao longo do dia, 37 pessoas, principalmente no Terminal 1 do El Prat, 17 dos quais tiveram alta pouco depois.

O Tribunal Supremo espanhol condenou hoje em Madrid os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até um máximo de 13 anos de prisão, no caso do ex-vice-presidente do governo catalão.

Assim que foi conhecida a sentença, uma série de grupos de independentistas iniciaram movimentos de protesto em todo o território da comunidade autónoma espanhola mais rica.

A polícia antidistúrbios carregou sobre um grupo que protestava no exterior do aeroporto de Barcelona enquanto outros grupos separatistas incendiaram pneus para impedir a circulação de comboios e alguns bloquearam a circulação rodoviária em estradas da região.