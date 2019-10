A coordenadora do BE, Catarina Martins, fez hoje um apelo ao voto dos indecisos, de quem ainda não decidiu se vai às urnas no domingo e dos que rejeitam uma maioria absoluta, pedindo que ninguém "falte à chamada".

Num comício desta noite na cidade bracarense, o discurso mais longo não foi o da líder do partido, mas de José Maria Cardoso, cabeça de lista por Braga, distrito no qual Catarina Martins espera “que seja agora” que se alcancem os dois deputados que estiveram “tão perto” nas últimas eleições legislativas. “As eleições são já no domingo, esta campanha eleitoral está a chegar ao fim. Sei que há ainda muita gente indecisa, que ainda não decidiu em quem vai votar ou se vai votar”, começou por dizer, um apelo pelo segundo dia consecutivo aos indecisos, aos quais juntou hoje os abstencionistas. A líder do BE sabe também, porque ouve “todo os dias na rua” , que “há tanta gente que não quer uma maioria absoluta e que sabe que o Bloco de Esquerda é a força que garante sempre a luta pelo salário, a luta pela pensão, a luta pela saúde, a luta pelo que é essencial a cada um de nós, na nossa vida concreta”. “O apelo que eu deixo a toda a gente é que não falte à chamada. podemos sim construir um país mais justo, um país mais igual”, pediu. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.