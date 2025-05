"A decisão é sustentada pela relevância estratégica das comunicações de emergência e proteção civil para a segurança e resiliência do Estado, considerando as limitações estruturais e operacionais evidenciadas pelo SIRESP em cenários de elevada complexidade e exigência operacional, que se constataram, entre outras situações, no passado dia 28 de abril, durante o 'apagão'", lê-se no comunicado do governo.

Perante as dificuldades que o SIRESP tem vindo a demonstrar em vários casos de tal "exigência operacional", o governo diz que esta decisão "surge em paralelo ao anúncio de três auditorias pedidas aos reguladores das áreas das comunicações, navegação aérea e transportes e mobilidade sobre as operações decorridas durante o “apagão”, visa assegurar, com caráter de urgência, um sistema de comunicações robusto, fiável, resiliente, tecnologicamente adequado e plenamente interoperável, que responda eficazmente às exigências atuais e futuras das forças e serviços de segurança, emergência e proteção civil".

O Governo diz ainda que haverá um coordenador de equipa, que "será designado por despacho conjunto das áreas governativas da Administração Interna e das Infraestruturas e Habitação", sendo que outros representantes irão integrar a equipa de trabalho, nomeadamente provenientes das seguintes entidades:

• Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF)

• Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM)

• Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)

• Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS)

• EMGFA – Estado-Maior General dos Forças Armadas

• Gabinete do Ministério da Administração Interna (GMAI)

• Gabinete do Ministério da Infraestruturas e Habitação (GMIH)

• Gabinete Nacional de Segurança (GNS)

• GNR – Guarda Nacional Republicana

• INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica

• PSP – Polícia de Segurança Pública

• Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI)

• Peritos técnicos independentes, a designar por despacho subsequente.