Já na cidade de Idlib, um laboratório recebeu, nesta terça-feira, 300 kits de diagnóstico para COVID-19, enviados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), através de uma ONG. Embora comemore, o diretor do laboratório, Mohamad Shahm Mekki, teme que sejam insuficiente. "É pouco, comparado com a densidade da população" em Idlib, afirma à AFP.

"Água cortada"

Embora se tenham estabelecido tréguas no início de março, com o último ataque do regime, cerca de um milhão de pessoas ficaram desalojadas desde dezembro, o que acabou por agravar as condições de vida já precárias em Idlib.

Numa Síria onde o conflito já matou mais de 380.000 pessoas e destruiu infraestruturas, menos de dois terços dos hospitais estavam funcionando no final de 2019, segundo a OMS. Khaled vive os filhos, a nora e os netos noutro campo de Idlib, próximo a Harem. "Não há serviços médicos nem medicamentos", lamenta a mulher de 40 anos. São sete numa barraca e, na medida do possível, Khaled tenta manter o espaço limpo. Lava os pequenos, esfregando as suas mãos com água e sabão, mas não é algo que consiga fazer diariamente.

"Às vezes a água é cortada (...) e não temos o suficiente para limpar as crianças e a barraca diariamente. No geral, a cada dois ou três dias", lamenta a mulher.